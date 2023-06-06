Подмосковье 06 июня 2023, 13:55 Сборная Мытищ победила на чемпионате Подмосковья по плаванию

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Чемпионат Московской области по плаванию завершился в Раменском. Первое место в общем командном зачете завоевала сборная Мытищ.

В администрации городского округа Мытищи сообщили, что спортсмены буквально вырвали победу в последний день соревнований — команда заняла первое место в зачете с минимальным отрывом от сборной Балашихи. Остальные подмосковные сборные значительно отстали от лидеров турнира.

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На соревнованиях пловцы из Мытищ завоевали 23 золотые награды. По четыре золота в активе Анастасии Макаровой и Александра Андреева. По два раза на высшую ступень пьедестала почета поднимались Виктория Миронова, Анатолий Гусенков и Андрей Витряк. Первыми к финишу приплывали Мария Гудкова, Дарья Головко и Екатерина Баянкина. Еще шесть золотых медалей сборная завоевала в командных эстафетах.

Губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.