09 января 2023, 20:30
«Мы всегда на связи». Андрей Воробьев пообещал помощь и поддержку семьям военных
Губернатор Воробьев напомнил о работе центров поддержки семей военных в Подмосковье
В Московской области продолжают работу центры помощи семьям военнослужащих, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он пожелал хорошего года супругам, родителям и детям тех, кто на передовой исполняет государственный долг.
«Особая тема — это семья, забота и внимание о тех семьях, чьи ребята, отцы, братья, мужья служат на передовой, исполняют государственный долг», — рассказал Андрей Воробьев.
Реклама
По словам главы Подмосковья, в регионе действует отдельная программа. Ее реализация позволяет семьям военнослужащих решать проблемы и получить особую заботу.
Реклама
«Всем хочу пожелать хорошего Нового года еще раз. Мы работаем, мы всегда на связи», — обратился к военным и членам их семей губернатор.
Глава Подмосковья отметил, что будет лично уделять внимание тому, что беспокоит детей и семьи военнослужащих. В этом ему будут помогать главы муниципалитетов.
Ранее Андрей Воробьев поручил отслеживать комментарии жителей на «Доброделе». Губернатор добавил, что следует спокойно реагировать на чувствительные для жителей Подмосковья темы.
Семья
Андрей Воробьев
Армия
Реклама
Реклама