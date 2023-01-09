Подмосковье 09 января 2023, 20:30 «Мы всегда на связи». Андрей Воробьев пообещал помощь и поддержку семьям военных Губернатор Воробьев напомнил о работе центров поддержки семей военных в Подмосковье

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В Московской области продолжают работу центры помощи семьям военнослужащих, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он пожелал хорошего года супругам, родителям и детям тех, кто на передовой исполняет государственный долг.

«Особая тема — это семья, забота и внимание о тех семьях, чьи ребята, отцы, братья, мужья служат на передовой, исполняют государственный долг», — рассказал Андрей Воробьев.

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По словам главы Подмосковья, в регионе действует отдельная программа. Ее реализация позволяет семьям военнослужащих решать проблемы и получить особую заботу.

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«Всем хочу пожелать хорошего Нового года еще раз. Мы работаем, мы всегда на связи», — обратился к военным и членам их семей губернатор.

Глава Подмосковья отметил, что будет лично уделять внимание тому, что беспокоит детей и семьи военнослужащих. В этом ему будут помогать главы муниципалитетов.

Ранее Андрей Воробьев поручил отслеживать комментарии жителей на «Доброделе». Губернатор добавил, что следует спокойно реагировать на чувствительные для жителей Подмосковья темы.