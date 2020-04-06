«Мы поможем и поддержим». Губернатор Подмосковья пообещал позаботиться о бизнесе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к бизнесу, предпринимателям и управленцам региона. Он подчеркнул, что в Московской области огромное количество компаний, о которых нужно позаботиться, и власти региона это сделают.

Мы вторая экономика в стране, и поэтому должны позаботиться о вас. Мы это прекрасно понимаем, поэтому приняли документы, которые, по сути, позволяют работать всем заводам, фабрикам и предприятиям без ограничений. Только некоторые из них в сфере услуг — им нельзя. Но даже рестораны могут работать на вынос Андрей Воробьев

На федеральном и региональном уровнях правительство Подмосковья предусмотрело разные льготы, которые региональному бюджету обойдутся примерно в 10 миллиардов рублей, в том числе налог на имущество, и льготы по другим различным налогам.

«Мы обязательно найдем дополнительные возможности. Для этого я поручил всем главам муниципалитетов на этой неделе в Zoom — там может участвовать до тысячи человек — провести обязательные консультации — мозговой штурм для того, чтобы каждый из вас предложил, что вы от нас ждете и хотите. Понятно, что ресурсы наши тоже ограничены — экономика сказывается на региональном бюджете. Но мы внимательно подумаем и послушаем, что вы можете предложить», — сообщил глава региона, уточнив, что примет участие в видеоконференции и сам.

Андрей Воробьев отметил, что это касается и агропромышленного комплекса — он небольшой, но важный. Здесь тоже будут предложены эффективные и удобные меры.

«Вы создаете рабочие места, платите налоги. Вы и ваша деятельность очень важны для нашей страны и Подмосковья. Спасибо вам за это. Я очень надеюсь, что совместная работа и то, что мы находимся рядом с вами, позволит нам и дальше развивать Подмосковье и нашу страну», — подвел итог губернатор.

Ранее «360» писал, как заводы в Подмосковье защищаются от коронавируса. Все меры безопасности соблюдают — поверхности тщательно дезинфицируют, а сотрудники соблюдают дистанцию.