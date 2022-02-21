«Мы не могли не откликнуться». Беженцам из Донбасса отправят 3 тонны хлеба из Щелкова

Подмосковье направит гуманитарную помощь жителям Донбасса, эвакуированным в Россию. Только сегодня в Щелкове для них собрали три тонны хлебобулочных изделий. Груз в ближайшее время отправится в Ростовскую область.

Председатель Московской областной думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов рассказал, что в ближайшее время в Ростовскую область из Подмосковья отправят в общей сложности пять тонн хлебобулочных изделий и 40 тонн воды.

«Порядка 40 тонн питьевой воды и пять тонн хлебобулочных изделий будет направлено первыми фурами на территорию Ростовской области. В дальнейшем эти заказы будем формировать в рамках потребностей, которые будут нам присылать», — сказал он.

По словам Брынцалова, главный запрос сейчас на воду, хлебобулочные и кондитерские изделия, чай, кофе. Председатель Мособлдумы добавил, что сейчас волонтеры формируют первую партию гуманитарного груза. С утра в пункт сбора привезли хлебобулочную продукцию и кондитерские изделия от «Щелковохлеба».

Источник фото: телеканал «360»

Заместитель генерального директора ЗАО «Щелковохлеб» Владимир Стратулат рассказал «360», что собрали три тонны хлебобулочных, булочных, сдобных изделий, которые выпекли в ночную смену. Это ржано-пшеничные, пшеничные, сдобные изделия, булочки с начинками, которые понравятся и детям, и взрослым.

«Это женщины, дети, которые бросили свои дома, и безусловно, мы не могли не откликнуться на эту просьбу», — сказал Стратулат.

При необходимости «Щелковохлеб» сможет продолжать оказывать помощь людям из Донбасса.

«Я думаю, что такая возможность будет. Конечно, по мере необходимости, поскольку продукция у нас не длительного срока хранения. Поэтому по ситуации, я думаю, мы отреагируем обязательно», — сказал замгендиректора предприятия.

Источник фото: телеканал «360»

Погрузкой хлеба занимаются волонтеры. Руководитель Щелковского отделения «Молодой гвардии» Филипп Чернов сообщил, что сегодня они отправляют в Ростовскую область две машины с помощью от «Щелковохлеба».

«Наши волонтеры — более 10 человек — уже вылетели в Ростов-на-Дону из Подмосковья на помощь пострадавшим людям. У нас задача по разгрузке гуманитарной помощи, которая будет как раз в Реутове. Там будет большой склад, откуда помощь со всей области уже пойдет в Ростовскую область жителям, которые нуждаются в этом», — сказал Чернов.

Руководитель отделения «Молодой гвардии» рассказал, что для сбора помощи созданы специальные центры.

«Поэтому мы активно подключились по всему Подмосковью и стараемся всеми силами людям помогать», — отметил он.

В Московской области подготовили около 1500 мест для размещения беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что Московская область постарается уделить максимальное внимание и оказать поддержку прибывающим, обеспечить им достойные условия проживания.