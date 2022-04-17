«Мы должны знать, что мы победители»: Газманов выступил на благотворительном концерте в Наро-Фоминске

Народный артист РФ Олег Газманов выступил 17 апреля на благотворительном концерте в Московской области. В центральном ДК «Звезда» в Наро-Фоминске собралось множество зрителей, среди них — родные военнослужащих, которые участвуют в спецоперации.

Газманов исполнил несколько своих хитов и новые композиции. Любимым песням с удовольствием подпевал весь зал. Певец постарался подарить людям хорошее настроение, на сцене вместе с ним даже станцевала одна из зрительниц, которая подошла, чтобы подарить ему букет цветов.

«Мы должны знать, что мы будем жить, что мы победители. Это у нас должно быть в крови, в наших генах. И поэтому пока мы вместе, ясные дни всегда будут с нами», — сказал Газманов. Его поддержали аплодисментами.

Отдельно артист обратил внимание, что в зале сегодня очень много женщин, и все вызывают восхищение.

«Пусть они нам мужикам в России завидуют, у нас самые красивые женщины», — сказал Газманов.

Идея проведения благотворительных концертов родилась во время одного из совещаний с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Николай Басков, подключившись по видеосвязи, предложил выступить с серией бесплатных концертов для тех, кому сейчас нужна поддержка.