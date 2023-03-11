Подмосковье 11 марта 2023, 03:35 Дети-сироты в Воскресенске впервые получили сертификаты на покупку жилья

Читать 360tv в

В Воскресенске детям-сиротам впервые выдали жилищные сертификаты на покупку жилплощади стоимостью не более четырех миллионов рублей. Среди них была и местная жительница Анастасия Скударева.

Девушка уже мечтает о просторной двухкомнатной квартире с большой лоджией и кухней.

Реклама

«Сертификат очень удобная, на самом деле, вещь, потому что есть возможность выбирать жилье самостоятельно. Мы долго к этому шли, собирали документы», — рассказала Скударева.

Реклама

Мера поддержки реализуется в регионе с начала этого года. При достижении 18 лет получатель может сам приобрести понравившуюся ему квартиру и в любом городском округе, ее оформляют сразу на ребенка. В прошлом году Подмосковье предоставило более 900 таких квартир.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к сентябрю в регионе достроят 20 современных школ и 11 детских садов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».