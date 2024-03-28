Подмосковье 28 марта 2024, 14:20 Музыкальный спектакль по мотивам сказки «Дюймовочка» показали в детской библиотеке Лобни Медиасток.рф

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Неделя детской книги проходит в библиотеках Лобни. К этой акции в детской библиотеке приурочили показ музыкального спектакля по мотивам сказки Андерсена «Дюймовочка».

Для маленьких посетителей библиотеки провели занятие по кукольному театру. Затем ребятам показали спектакль от театра «Теремок». Главные артисты — семья Лобановых — познакомили детей с куклами, которые задействованы в постановке.

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Посетить мероприятия, приуроченные к неделе детской книги, можно в библиотеке по адресу: Лобня, улица Циолковского, 3.

Ранее пресс-служба городского округа Лобня сообщила, что пятиклассников из школы № 13 посвятили в кадеты. Торжественная церемония прошла в зале Славы музея Великой Отечественной войны, который находится на Поклонной горе в Москве.

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