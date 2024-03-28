28 марта 2024, 14:20
Музыкальный спектакль по мотивам сказки «Дюймовочка» показали в детской библиотеке Лобни
Неделя детской книги проходит в библиотеках Лобни. К этой акции в детской библиотеке приурочили показ музыкального спектакля по мотивам сказки Андерсена «Дюймовочка».
Для маленьких посетителей библиотеки провели занятие по кукольному театру. Затем ребятам показали спектакль от театра «Теремок». Главные артисты — семья Лобановых — познакомили детей с куклами, которые задействованы в постановке.
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Посетить мероприятия, приуроченные к неделе детской книги, можно в библиотеке по адресу: Лобня, улица Циолковского, 3.
Ранее пресс-служба городского округа Лобня сообщила, что пятиклассников из школы № 13 посвятили в кадеты. Торжественная церемония прошла в зале Славы музея Великой Отечественной войны, который находится на Поклонной горе в Москве.
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