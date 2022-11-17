17 ноября 2022, 10:41
Музыкальную сказку о мертвой царевне и семи богатырях покажут в музее Истры 20 ноября
Музей «Новый Иерусалим» в Истре представит музыкальную «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях» 20 ноября. Зрители увидят уникальное единение музыки, слова и театрального искусства.
Арт-проект создали профессиональные артисты, выпускники Московской консерватории и академии им. Гнесиных, а также художники и продюсеры.
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Спектаклю объединит поэзию Александра Пушкина и произведения Сергея Рахманинова. Артисты станут одновременно чтецами и музыкантами. Приобрести билеты можно по «Пушкинской карте».
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