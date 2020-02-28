Музыкальная волна накрыла Одинцово. Там запустили необычный челлендж

Ученицы одной из музыкальных студий Одинцова решили повторить челлендж, запущенный британским блогером. Парень подходит к незнакомым людям, напевает песню и просит ее продолжить. Девушки решили сделать то же самое.

Англичане, судя по видео в соцсетях, не растерялись. Но и россияне им не уступили: большинство легко смогли продолжить песню с припева.

Провести такой музыкальный челлендж девочки решили, чтобы преодолеть страх и стеснение перед аудиторией. Для них это очень важно, ведь они — вокалистки.

Девушки уверены, что музыка создает хорошее настроение и продлевает жизнь. Поэтому всем советуют петь.

А как проходил флешмоб, смотрите в нашем сюжете.