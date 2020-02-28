28 февраля 2020, 15:10
Музыкальная волна накрыла Одинцово. Там запустили необычный челлендж
Воспитанницы музыкальной студии из Одинцова повторили челлендж, запущенный британским блогером. Девушки вышли на улицу и попросили прохожих продолжить песню, которую они напели.
Ученицы одной из музыкальных студий Одинцова решили повторить челлендж, запущенный британским блогером. Парень подходит к незнакомым людям, напевает песню и просит ее продолжить. Девушки решили сделать то же самое.
Англичане, судя по видео в соцсетях, не растерялись. Но и россияне им не уступили: большинство легко смогли продолжить песню с припева.
Провести такой музыкальный челлендж девочки решили, чтобы преодолеть страх и стеснение перед аудиторией. Для них это очень важно, ведь они — вокалистки.
Девушки уверены, что музыка создает хорошее настроение и продлевает жизнь. Поэтому всем советуют петь.
А как проходил флешмоб, смотрите в нашем сюжете.