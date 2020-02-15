Восьмилетняя артистка из Одинцова покорила судей «Голоса». Ее невозможно не любить

Таисия Скоморохова пробилась в основной курс детского шоу «Голос», покорив всех трех судей. Девочка вышла на сцену босиком и исполнила песню «Goomba Boomba».

Скоморохова пришла на голос уже во второй раз. В прошлом году она оказалась в конце очереди и просто не смогла выступить, поскольку жюри уже набрали участников в свои команды. Зато теперь к ней повернулись все трое: Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе.

Девочка выбрала Полину Гагарину. Позднее в интервью она призналась, что в пять лет они с сестрой пели все песни Гагариной наизусть. Впрочем Таисия попросила Басту и Валерия Меладзе не расстраиваться, допустив, что может вернуться на конкурс в следующем году.

За плечами Таисии немалый артистический опыт. Девочка призналась, что пока не решила, кем хочет стать — певицей или актрисой. Вернее, она думает, что ей удастся совмещать две профессии. Она сыграла в сериале «Семья Светофоровых», который выходит на канале «Карусель», а также снималась в проекте «Лучше всех» с Максимом Галкиным.

Есть у Скомороховой и сценический опыт. Не попав на российский «Голос» в прошлом году, девочка приняла участие в украинском шоу. В Киеве она спела «Simply The Best», к ней тоже повернулись все три члена жюри. Она выбрала музыкантов дуэта «Время и Стекло».

Седьмой сезон шоу «Голос. Дети» стартовал на Первом канале 14 февраля.