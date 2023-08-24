Подмосковье 24 августа 2023, 11:10 Музыкальная группа 5sta Family выступила в Электрогорске в День города Unsplash

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День города отпраздновали в Электрогорске. На концерте для жителей выступили солисты кавер-группы «Город лета» и барабанщицы из команды «Emotion». Хедлайнером вечера стала популярная музыкальная группа 5sta Family.

Празднование Дня города в Электрогорске началось с Божественной литургии и крестного хода с иконой Пресвятой Богородицы. Участие в праздничном шествии приняли представители администрации, духовенства, жители.

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После прошли показательные выступления воспитанников местных спортивных школ. Для детей подготовили музыкальные конкурсы, викторины с призами, дискотеку и пенную вечеринку.

Затем временно исполняющий полномочия главы Электрогорска Александр Кулаков вручил поздравительный адрес губернатора Подмосковья руководителю пункта приема гуманитарной помощи Алене Черналовой.

«У меня есть поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Хочу отметить, что он очень много делает для нашего региона и нашего города. Мы очень ему благодарны», — сказал Александр Кулаков.

Поздравить жителей Электрогорска приехал и глава соседнего Павловского Посада.

«Я искренне желаю, чтобы ваш город развивался такими же темпами, был самым лучшим, самым уютным городом в Московской области», — сказал глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов.

Завершился праздник музыкальным концертом и салютом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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