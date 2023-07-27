Подмосковье 27 июля 2023, 06:00 Мужская команда «ВВА — Подмосковье» по регби проведет первую игру на чемпионате России 31 июля автор Михаил Петрик/Регбийной клуб Металлург

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Мужская команда «ВВА — Подмосковье» из рабочего поселка Монино в Щелкове поучаствует в чемпионате России по регби. Первая игра сезона состоится 31 июля, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные спортсмены посоревнуются с клубом «Металлург» из Новокузнецка. Начало матча в 15:00. Игру будет транслировать телеканал «Матч ТВ».

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В турнире поучаствуют девять команд. Сезон продлится до конца 2024 года.

Состав «ВВА-Подмосковье» изменился. Команду покинули капитан Виталий Живатов и хукер Дмитрий Пархоменко. На их места пришли хукер из дзержинского «Химика» Сергей Шлеенков и новичок из ЮАР — Валентино Велман.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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