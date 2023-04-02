Важное 02 апреля 2023, 13:07 «Мужики, мы с вами!» Воробьев пожелал удачи «Химику» в матче с «Металлургом» Губернатор Воробьев: весь Воскресенск переживает за «Химик» в матче с «Металлургом» Пресс-служба губернатора Московской области

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился в своем Telegram-канале к игрокам воскресенского ХК «Химик» перед матчем команды с новокузнецким «Металлургом». Он подчеркнул, что спортсменов очень поддерживают и верят в их победу.

«Наш воскресенский „Химик“ впервые в истории в полуфинале серии плей-офф ВХЛ! <…> Важная игра, весь Воскресенск переживает за наших ребят, и я тоже», — написал губернатор.

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Он добавил, что ради болельщиков постарались сделать все, чтобы трансляция игры была красивой и удобной.

«Знаем, что болельщики поддерживают нашу команду. Только вперед, только победа, болеем за наших. Мужики, мы с вами!» — заключил Воробьев.

Третий матч серии полуфинала плей-офф ВХЛ «Химик» (Воскресенск) — «Металлург» (Новокузнецк) покажут в прямом эфире на телеканале «360». Встреча в ледовом дворце спорта «Подмосковье» началась в 13:00.

На сегодняшний матч все билеты были распроданы. Четвертый матч серии пройдет 2 апреля, в 18:30. Эту игру также покажут в прямом эфире телеканала «360».