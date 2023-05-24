Подмосковье 24 мая 2023, 11:21 Мужчину с воспалением брюшной полости успешно прооперировали в больнице в Мытищах Пресс-служба Минздрава МО

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В Мытищинскую больницу поступил 63-летний мужчина с жалобами на сильные боли в области живота, тошноту, рвоту и холодный пот. Обследования выявили у него перитонит — наличие гнойного процесса в брюшной полости. Отмечается, что такое явление было вызвано хронической дивертикулярной болезнью толстой кишки, о которой пациент не знал.

«Во время операции у пациента была выявлена перфорация — отверстие в стенке кишки, которое привело к выходу каловых масс в брюшную полость. Такое состояние грозило пациенту развитием сепсиса и летальным исходом», — сообщила заведующая хирургическим отделением Вероника Кренева.

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По ее словам, врачи провели санацию брюшной полости и вывели колостому в зоне перфорации, а спустя несколько месяцев пациенту была проведена реконструктивно-восстановительная операция по ее удалению.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение. После полного восстановления он сможет вернуться к обычному образу жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве врачей в регионе. По его словам, Подмосковье достигло плюсового баланса по данному направлению.

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