Подмосковье 26 марта 2024, 15:50 Мужчину с поврежденным позвоночником успешно прооперировали в больнице в Долгопрудном Пресс-служба Минздрава МО

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Мужчина 38 лет поступил в больницу в Долгопрудном с жалобами на слабость в ногах и резкую боль в пояснице. Данные симптомы появились у пациента три месяца назад после прыжка с высоты. Боль вынуждала мужчину передвигаться с тростью.

Обследования выявили у пациента спондилолистез — патологию, при которой позвонки смещаются относительно друг друга и могут оказывать давление на нервные волокна, вызывая при этом боль.

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«Мы выполнили сложное нейрохирургическое вмешательство, во время которого заменили межпозвонковый диск имплантом из костной ткани пациента. Затем для восстановления оси позвоночника и исключения подвижности позвонков стабилизировали их титановыми фиксаторами», — прокомментировал заведующий отделения нейрохирургии Долгопрудненской больницы Павел Савинков.

Двухчасовая операция прошла успешно. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.

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