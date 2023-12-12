Подмосковье 12 декабря 2023, 10:43 Мужчину с опухолью мозга и эпилепсией спасли в МОНИКИ Unsplash

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Мужчина 36 лет поступил в МОНИКИ имени Владимирского с эпилепсией и жалобами на резкое ухудшение здоровья. Врачи провели расширенный объем исследований и выполнили плоскодетекторную компьютерную томографию. Это новый вид диагностики, который позволяет получать информацию во время операции без транспортировки человека в отделение лучевой диагностики.

«Такой вид исследования выполнен в нашем институте впервые. Обычно подобная методика применяется в профильных онкологических клиниках. В ходе исследования были получены данные о наличии у пациента крупной опухоли левой височной доли, достигшей в размере 3,5 сантиметра», — рассказал руководитель отдела эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения ритма Алексей Азаров.

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Исследование помогло быстро и точно поставить диагноз. В результате врачи успешно удалили новообразование.

Сейчас мужчина уже выписан из больницы и чувствует себя хорошо. Новый вид томографии и впредь будет использоваться врачами для помощи пациентам из Подмосковья с нейрососудистыми и онкологическими заболеваниями.

В Подмосковье в 2024 году откроют еще 22 медицинских объекта. Об этом сообщили на совещании губернатора Андрея Воробьева с зампредами.