Подмосковье 29 марта 2024, 11:37 Мужчину с мочекаменной болезнью спасли в больнице в Долгопрудном Медиасток.рф

Читать 360tv в

Мужчина в возрасте 36 лет поступил в больницу в Долгопрудном с жалобами на проблемы с мочеиспусканием и сильные боли в районе поясницы. У него выявили мочекаменную болезнь в единственной функционирующей почке.

Пациенту провели компьютерную томографию, которая показала, что у мужчины работает только одна почка. У него выявили два крупных камня в предпузырном отделе левого мочеточника. Такое состояние грозило развитием острой почечной недостаточности, поэтому ему провели срочную операцию.

Реклама

По словам заведующего урологическим отделением Ирины Гаврик, лечение таких заболеваний всегда становится трудной задачей для медиков.

«В таких случаях все решается индивидуально, с учетом возраста пациента, наличия отягощающей патологии, размеров камней в мочеточнике и особенно уровня их нахождения. От своевременности и адекватности лечения по восстановлению оттока мочи из единственной работающей почки зависит прогноз дальнейшего течения заболевания и выздоровления пациента», — сказала она.

Операция прошла успешно, сейчас мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».