09 июня 2023, 18:14
Мужчину с множественными переломами после ДТП спасли в Солнечногорске
В Солнечногорскую больницу поступил 29-летний мужчина в тяжелом состоянии после ДТП. Обследования выявили у пациента множественные открытые переломы коленных суставов, многооскольчатый открытый перелом бедренной кости и обеих костей голени, черепно-мозговую травму с кровоизлиянием в мозг, а также переломы ребер.
На первом этапе мужчине провели остеосинтез мыщелков бедра правого коленного сустава и правой большеберцовой кости, выполнили пластику связки надколенника. После стабилизации состояния пациента перевели в травматологическое отделение.
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«Пациент был настолько нетранспортабелен, что его даже нельзя было перевезти в операционную, поэтому пришлось накладывать аппарат наружной фиксации для стабилизации переломов костей конечностей прямо в условиях реанимации», — сообщил заведующий травматологическим отделением Денис Гараев.
Через две недели пациенту проведут второй этап лечения, который будет включать остеосинтез бедренной кости пластиной. К этому времени мужчина уже будет передвигаться самостоятельно на костылях.
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Солнечногорск
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