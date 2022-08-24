Мужчину оштрафовали за выброшенный в реку мусор в Ногинске

Двое молодых людей прогуливались вдоль реки Клязьмы в Ногинске. Один из них решил не искать урну и выбросил имеющийся в руках мусор прямо в воду. Поступок попал на камеру проезжавшего мимо водителя, а оттуда — на просторы Сети, где вызвал большой общественный резонанс.

Горожане решительно осудили действия молодых людей. В комментариях нашлись и те, кто узнал лица нарушителей. Эти сведения помогли сотрудникам правоохранительных органов найти любителя загрязнять природу.

«При поиске мы использовали систему „Безопасный регион“. У нас большое количество камер на территории Богородского округа. Быстро удалось установить местонахождение указанных лиц. Оказалось, это гости из Узбекистана. Они здесь работают», — рассказал начальник Управления региональной безопасности администрации Богородского округа Роман Другов.

Хотя молодой человек вину признал и уже успел пожалеть о своем поступке, понести ответственность ему придется. Он будет оштрафован.

Сотрудники правопорядка да и сами жители говорят, что не раз сталкивались с подобным неуважительным отношением к природе и окружающим. Возможно, этот пример для кого-то послужит уроком.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал повсеместно развивать систему «Безопасный регион». Камеры позволят снизить уровень преступности и общественных правонарушений.

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