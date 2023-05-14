Подмосковье 14 мая 2023, 23:27 Мужчина погиб в Подмосковье после взрыва учебной гранаты Учебная граната взорвалась в руках у мужчины в Орехово-Зуеве РИА «Новости»

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Мужчина погиб в Подмосковье после взрыва учебной гранаты в его руках. Это случилось в Орехово-Зуеве, написал ТАСС.

«В руках у мужчины взорвалась учебная граната в Орехово-Зуево Московской области, пострадавший в результате происшествия скончался», — сообщил собеседник агентства.

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Все случилось во время застолья. В этот момент мужчина показывал гранату друзьям. Больше никто не пострадал.

На днях в Ростове-на-Дону ввели план «Сирена» после сообщения о вооруженном мужчине в камуфляже. Известно, что он угрожал гранатой и пистолетом прохожему. После этого мужчина скрылся, его разыскивают правоохранительные органы.