14 мая 2023, 23:27
Мужчина погиб в Подмосковье после взрыва учебной гранаты
Учебная граната взорвалась в руках у мужчины в Орехово-Зуеве
Мужчина погиб в Подмосковье после взрыва учебной гранаты в его руках. Это случилось в Орехово-Зуеве, написал ТАСС.
«В руках у мужчины взорвалась учебная граната в Орехово-Зуево Московской области, пострадавший в результате происшествия скончался», — сообщил собеседник агентства.
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Все случилось во время застолья. В этот момент мужчина показывал гранату друзьям. Больше никто не пострадал.
На днях в Ростове-на-Дону ввели план «Сирена» после сообщения о вооруженном мужчине в камуфляже. Известно, что он угрожал гранатой и пистолетом прохожему. После этого мужчина скрылся, его разыскивают правоохранительные органы.
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