Происшествия 10 мая 2023, 08:47 План «Сирена» объявили в Ростове-на-Дону из-за мужчины с пистолетом и гранатой Shot: в Ростове-на-Дону объявили план «Сирена» из-за вооруженного мужчины РИА «Новости»

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План «Сирена» ввели в Ростове-на-Дону после сообщения о вооруженном мужчине в камуфляже, сообщил Telegram-канал Shot. По предварительным данным, он угрожал прохожему пистолетом и гранатой.

Очевидец заявил, что вооруженный мужчина подошел к нему на улице Максима Горького, начал угрожать оружием, а затем скрылся, уточнил источник Shot.

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В настоящее время эти данные проверяются. Правоохранительные органы эту информацию пока официально не прокомментировали.