Подмосковье 15 июня 2023, 10:08 Музею в МОНИКИ передали награды академика с мировым именем Маргариты Трапезниковой МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Читать 360tv в

Дочь Маргариты Трапезниковой передала музею МОНИКИ имени Владимирского награды своей мамы, которая в течение 38 лет руководила урологической клиникой в институте. Посвятив всю свою профессиональную жизнь этой области медицины, она стала первой в мире женщиной-академиком среди урологов.

Дочь врача — Елена Львова — приехала в МОНИКИ из Нормандии для того, чтобы передать в музей института награды своей матери.

Реклама

«Для меня это большая честь. Институт был для мамы практически вторым домом, и я счастлива повидаться со всеми старыми знакомыми, которые стали нам второй семьей. Рада видеть, что все мамины начинания продолжают нынешние сотрудники отделения, что ее не забывают», — отметила Елена Львова.

Маргарита Трапезникова собрала эффективно работающий коллектив, объединила урологов Подмосковья в сообщество, внесла большой вклад в развитие онкоурологии, диагностику и лечение врожденных аномалий мочевой системы. В 1988 году она получила звание Заслуженного деятеля науки РСФСР, а с 2000 года являлась действительным членом РАМН и была почетным гражданином Московской области.

Трапезникова опубликовала более 800 научных трудов и изобретений, снискав признание коллег во всем мире.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке президента в строительстве госпиталя в Балашихе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360»