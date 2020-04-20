Музей Зои Космодемьянской откроют ко Дню Победы. Польза для Петрищево и увлекательные экспозиции для посетителей

В Подмосковье готовят к открытию новый музейный комплекс памяти Зои Космодемьянской. Его построили за год, работы не останавливали даже во время пандемии коронавируса. Появление музея изменит жизнь деревни, в которой он находится — после открытия Петрищево газифицируют, подведут асфальтированные дороги.

До открытия музея остается чуть меньше трех недель. Год назад Андрей Воробьев дал старт строительству. Его возводили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас декораторы оформляют внутреннюю экспозицию.

Подвиг Зои

В 41-м в деревне Петрищево фашисты казнили Зою Космодемьянскую. Зона, которая называется «Подвиг Зои», почти готова. Здесь располагается дом, где девушка провела последние часы своей жизни.

Источник фото: телеканал «360»

«Подойдя вплотную к этому дому, посетители смогут заглянуть в окно. И увидеть ту самую скамейку, на которой Зоя провела свою последнюю ночь. И при этом они будут слышать воспоминания свидетеля, которая была здесь в эту ночь, Ворониной», — рассказывает сценарист экспозиции Станислав Мирошниченко.

Атмосфера охваченной войной деревни

Источник фото: телеканал «360»

Свет, звуки, артефакты — все это должно погрузить посетителей в атмосферу оккупированной немцами деревни. В эти же дни под Москвой разворачивается ключевое сражение за столицу. Под умелым управлением Георгия Жукова советские войска смогли отбросить противника почти на двести километров. И впервые боевой дух фашистов был надломлен. Но в России нет музея, целиком посвященного этим событиям. Поэтому создатели проекта решили уделить им особое место в экспозиции.

Источник фото: телеканал «360»

«Посетители смогут почувствовать себя прямо внутри боевых действий. Один из ключевых приемов, которые мы используем — это инверсивность пространства. Мы хотим, чтобы посетитель вместе с героиней нашего рассказа, Зоей, проживал все происходящее. Поэтому здесь посетители будут прямо внутри окопов», — объясняет сценарист экспозиции Станислав Мирошниченко.

Экспозиционные зоны и разведшкола

Внутри музея откроют девять зон. На территории всего комплекса можно будет посетить еще мемориал и место первого захоронения Зои Космодемьянской.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас экспозиция находится в старом здании музея. Когда она переедет в новое помещение, здесь откроют разведшколу — точно такую же, какую окончила Зоя Космодемьянская. На прилегающей площади разместят детские площадки и парк.

Как изменится Петрищево

Источник фото: телеканал «360»

Для местных жителей новый музейный комплекс — это не только развлекательная инфраструктура. Деревню полностью газифицируют, подведут асфальтированные дороги, пустят дополнительный автобус. Музей станет образующим учреждением.

«Многие люди, которые здесь живут, в Космодемьянском, Дорохове, Рузе, они будут здесь работать. Это рабочие места. Около 50-ти человек будет здесь работать», — отметил директор «Музея Зои Космодемьянской» Владимир Офицеров.

Образцовый музей

Уникальность этого музейного комплекса в том, что он ориентирован на современного зрителя. Инсталляции, виртуальные экскурсии на больших экранах, звуковое сопровождение. По этому примеру будут строить музеи по всей России.

«Мы делали типовой, условно типовое здание, типовое количество залов для того, чтобы другим регионам, если будет интересно, можно было взять за основу, у каждого есть свое событие, у каждого есть свой герой, и мы распланировали так, что это можно использовать в любом субъекте», — рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на то, что в мире сейчас объявлена пандемия, работы на этом объекте не останавливались: музей входит в национальный проект. Открытие, скорее всего, пройдет онлайн. А значит, побывать на нем сможет каждый из нас.