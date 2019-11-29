Музей Зои Космодемьянской откроют в Подмосковье в День Победы 2020 года

В Подмосковье строится музей Героя Советского Союза Зои Космодемьянской «Зоя». Строительство завершится до конца этого года. А экспозицию подготовят к 9 Мая 2020 года.

Подмосковье — первый регион, где ведется строительство современного музея Героя Советского Союза. Он находится в деревне Петрищево Рузского района Московской области.

Министр культуры Московской области Елена Харламова отметила, что до 31 декабря завершатся строительные работы и далее последует формирование экспозиции.

«Совместно со специалистами МВК „Новый Иерусалим“, РВИО мы сразу же приступим к формированию музейной экспозиции, которая будет состоять из семи мультимедийных и интерактивных залов», — уточнила Харламова.

По ее словам, исторический контент уже формируется. Он будет отражать личную историю и подвиг Зои Космодемьянской, историю боевых действий под Москвой и историю партизанской деятельности в 1941-42 годах.

Музей станет типовым для российских музеев, посвященных памяти Героев Советского Союза. Поэтому для создателей важно сделать его современным, исторически достоверным, инновационным и точно отражающим атмосферу сражений под Москвой и жизнь в тылу во время войны в 1941–1942 годах.

«Для меня лично, как я думаю, и для большинства людей на постсоветском пространстве, это очень важное событие — открытие нового музея Зои», — подчеркнула Елена Харламова.