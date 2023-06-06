Подмосковье 06 июня 2023, 16:47 Музей-заповедник «Горки Ленинские» передал гуманитарную помощь культурному учреждению в ЛНР Музей-заповедник «Горки Ленинские»

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Сотрудники музея-заповедника «Горки Ленинские» передали гуманитарную помощь в учреждение «Музей истории города Ровеньки» Луганской Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Из Подмосковья в новый регион России отправили 35 коробок с телевизором, ноутбуком, проектором, колонкой, радиомикрофоном и другим оборудованием общим весом около 130 килограмм. Переданная техника позволит музею в Ровеньках продолжить научную работу, реализовывать выставки и интерактивные программы.

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Представители музея-заповедника «Горки Ленинские» участвуют в общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Ранее для участников СВО и членов их семей в учреждении ввели новые льготы и организовали благотворительную рождественскую елку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 50 человек обратились в филиал «Защитников Отечества» с начала июня. Центр дает возможность в одном месте оформить соцподдержку, трудоустройство, обеспечение лекарствами и протезами.

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