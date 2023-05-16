Подмосковье 16 мая 2023, 15:17 Музей в Сергиевом Посаде предложил гостям погрузиться в мир первобытного человека Сергиево-Посадский музей-заповедник

Читать 360tv в

Интерактивную программу «В мире первобытного человека» представили в музее-заповеднике Сергиева Посада. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В рамках программы посетителям рассказывают о работе археологов и раскопках в городском округе Сергиев-Посад. Гости увидят орудия охоты каменного века, научатся прясть нитки изо льна и плести рыболовную сеть. Программа рассчитана на родителей с детьми и проводится в краеведческом корпусе музея.

Реклама

Еще одна новая выставка ждет гостей в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Экспозиция «Крылья для страны» познакомит с историей развития авиации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».