12 мая 2023, 12:33
Историю развития авиации представят на новой выставке в музее-заповеднике «Горки Ленинские»
Модель первого в истории российской авиации серийного летательного аппарата представят в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Новая выставка «Крылья для страны» откроется 20 мая.
В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что на выставке можно будет узнать о важных вехах в развитии российской авиации. Здесь также будут собраны марки, открытки, плакаты, выпускавшиеся для пропаганды достижений науки и техники. Есть и редкие экспонаты, свидетельствующие о первых советских авиаперелетах и рекордах.
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Первая часть выставки «Мечта о крыльях» последовательно расскажет об основных этапах развития авиации, а раздел «История взлета» познакомит с яркими достижениями советского самолетостроения и пилотирования.
Посетить выставку можно до 14 сентября. Для детей развернется творческая мастерская «КБ „Самолетик“».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье.
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