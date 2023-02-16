Подмосковье 16 февраля 2023, 18:01 Музей СВО откроют в гимназии № 1 в Волоколамске

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Мероприятие о Сталинградской битве прошло в гимназии № 1 в Волоколамске. На нем детям рассказали о воинах, сражавшихся во времена Великой Отечественной войны, интернационалистах и бойцах СВО. В завершение встречи ученики предложили создать в школе тематический музей.

Перед ребятами выступила краевед и заслуженный учитель России Татьяна Бабурова. Она рассказала о своем отце, который воевал за Сталинград. В 1943 году он также участвовал в операции в Алма-Ате, в то же время на свет появилась Татьяна. В будущем она занялась преподаванием и краеведением, а также стала хранителем музея «Волоколамская земля» в гимназии № 1.

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На встрече детям показали видео, снятое бывшей ученицей гимназии Еленой Козициной. Она рассказала о героической истории города. Затем ребята прочитали стихи об Афганистане депутата Мособлдумы Владимира Вшивцева и отрывок из рассказа бывшего главы округа Вячеслава Карабанова.

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Идею создать музей СВО оценила директор школы Наталья Николаева.

«Это отличная идея, ребята. Такой музей или комнату мы обязательно сделаем. Оформим у нас в гимназии и будем собирать материалы на эту тему», — сказала она.

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