Подмосковье 31 мая 2023, 09:25 Музей пограничных войск открыли в школе № 17 в Серпухове

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Музей пограничных войск открыли в школе № 17 в Серпухове. Церемонию приурочили ко Дню пограничника, который отпраздновали 28 мая.

«В каждой образовательной организации городского округа Серпухов есть школьный музей. Отрадно отметить, что практически все школьные музеи посвящены Великой Отечественной войне. Спектр тем наших школьных музеев расширяется, и сегодня мы с радостью открываем музей пограничный войск», — сказала председатель комитета по образованию администрации городского округа Серпухов Екатерина Пантюхина.

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В музее собрали различные экспонаты — от экипировки и обмундирования советского образца до вещей участников СВО. Так, ветераны-пограничники в дар музею привезли флаг пограничников Серпухова, походный котел и флягу от бойцов из зоны СВО.

Еще один ценный экспонат — планшет с государственными наградами СССР периода Великой Отечественной войны. Также военные передали музею каску и боевой бронежилет.

«Идея создания музея в школе появилась после открытия у нас в городе памятника пограничникам всех поколений. Также мы привлекли детей этой школы для закладки капсул с памятными землями боев пограничников», — рассказал зампред первичной организации ветеранов пограничных войск ФСБ РФ Москвы и Московской области Евгений Калитвенцев.

Экспозицию планируют и дальше пополнять интересными экспонатами.

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