Музей платка из Павловского Посада приняли в профильный союз России

Музей истории русского платка и шали из Павловского Посада включили в Союз музеев России. Его открыли в 2002 году. Это сделали по инициативе местного жителя Владимира Шишенина, участника клуба коллекционеров произведений изобразительного искусства.

Там хранят свыше четырех тысяч экспонатов. Основная часть экспозиции — коллекция платков, шалей, головных уборов и предметов быта ХVIII–ХХ веков, собранная Шишениным.

Гости смогут увидеть платки и шали из разных видов тканей конца XVIII — начала XX века. Эта коллекция занимает особое место в фонде музея.

Посетители найдут здесь шерстяные шали ручной набойки, уникальные шерстяные и шелковые панно советских годов и не только.

Всего в Союзе музеев России числятся свыше 400 музеев из 75 регионов России. Теперь к ним присоединился и музей из Павловского Посада.