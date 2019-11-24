Дом‐музей Штирлица и русские платки. Что посмотреть в Павловском Посаде

Съемочная группа «360» с проектом «Зима в Подмосковье» отправилась в Павловский Посад. Места Вохонского сражения, дом-музей Штирлица Вячеслава Тихонова и ресторан для восточных королев – что посмотреть в мировой столице платка и шали.

Если вы устали от городской суеты и шума мегаполиса, отправляйтесь прямиком на Курский вокзал. Полтора часа на электричке по Горьковскому направлению, и вы уже наслаждаетесь непередаваемой атмосферой размеренного провинциального уюта Павловского Посада.

Добраться до города можно и на автобусе. От станции метро Партизанская курсирует 386 маршрут. И электричка, и автобус обойдутся примерно в 200 рублей. Но по времени разница ощутимая. Из-за большого количества переездов путешествие на автобусе или автомобиле может растянуться на 2-2,5 часа.

Источник фото: телеканал «360»

Долгая дорога с лихвой окупается прекрасными видами на заснеженный исторический центр города. Как бы ни менялся мир вокруг, в Павловском Посаде вы будто попадаете в небольшой уездный городок позапрошлого века с его деревянными домиками и множеством монастырей и храмов. Всей этой красотой можно насладиться в любой день недели и абсолютно бесплатно.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Но не архитектурными изысками известен Павловский Посад и в Париже, и в Америке. Мировая столица платка и шали – так называют этот город все, кто хоть раз бывал в России. На первый взгляд совсем неприметный музей обязателен к посещению. От количества экспонатов разбегаются глаза - платки тканые, шелковые, шерстяные. Все мануфактуры России представлены в одном зале.

Тканые полотна с изображением вождей, третьего интернационала и даже сборкой оружия - тогда такие шедевры создавались вручную. Сейчас все производство, конечно, автоматизировано. Но попробовать набить рисунок на платок, как это делалось раньше, можно в секретной комнате музея. Приобрести настоящий павлопосадский платок можно в фирменном магазине при мануфактуре.

Источник фото: телеканал «360»

Следующий пункт путешествия – дом-музей народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. Здесь он провел детство и юность. По желанию родителей поступил в технический колледж, а сам каждый вечер ходил в кинотеатр «Вулкан» на улице Кирова. Стены музея хранят в себе много интересного о жизни и увлечениях актера.

Источник фото: телеканал «360»

Но от истории отдельного человека время переместиться к истории города. Резное крыльцо, настоящее бревенчатое подворье – музейно-выставочный комплекс «Княжий двор» удивляет уже снаружи.

Источник фото: телеканал «360»

А внутри – три этажа экспозиций, самая зрелищная – «Вохонское сражение». События 1812 года воссозданы настолько реалистично, что после небольшой экскурсии уже чувствуешь себя полноправным очевидцем событий.

Источник фото: телеканал «360»

Однако ни фотографии в костюмах, ни музеи, ни магазины голод не отменяли. Поужинать можно в популярном в Павловском Посаде ресторане «Шейх», название которого полностью оправдывают два этажа роскоши. Лепнина, картины на стенах, невероятной красоты хрусталь. Меню довольно обширное, есть из чего выбрать блюда на любой вкус.

Источник фото: телеканал «360»

Огромный двухэтажный дом с четырьмя спальнями, собственной баней и беседкой для одного человека, конечно, великоват. Формат больше подойдет для семьи.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Путешествие в Павловский Посад – идея определенно хорошая. Здесь есть, что посмотреть, чему поучиться на мастер-классах, можно вкусно и недорого пообедать и провести уютный вечер в кругу семьи и друзей.