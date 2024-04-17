17 апреля 2024, 15:06
Музей «Мелихово» подготовил специальную программу для круиза на теплоходе
Компания «Донинтурфлот» и литературно-мемориальный музей Чехова подготовили круиз на четырехпалубном речном теплоходе. Он начнется 12 мая по маршруту Москва — Углич — Ярославль — Кострома — Мышкин — Москва.
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, сотрудники музея подготовили программу, которая пройдет на лайнере. Пять дней участники круиза будут знакомиться с интересными фактами о жизни Чехова и узнают об особенностях работы музея. Для них проведут мастер-классы, интерактивные занятия и лекции.
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«В рамках программы гости смогут погрузиться в атмосферу русской литературы и узнать малоизвестные подробности творческого процесса Антона Павловича Чехова. Во время путешествия участники смогут посетить бортовую библиотеку, которая предоставит всем желающим произведения классика», — рассказали в ведомстве.
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