01 марта 2024, 17:24
Музей локальных войн открыли в школе № 1 в Котельниках
Новый музей появился в школе № 1 в Котельниках. Экспозицию посвятили участникам локальных войн. Также открыли парту героя в честь погибшего воина-интернационалиста Владимира Анисимова.
Музей локальных войн появился в новом корпусе школы № 1 в Южном микрорайоне. Его открытие приурочили к празднованию 40-летия действующего школьного Музея боевой славы. Новые экспозиции посвятили участникам боевых действий в Афганистане, Чечне и в зоне специальной военной операции.
Также в школе установили парту героя в память о Владимире Анисимове. Он окончил учебное заведение в 1979 году, а 19 июня 1983 года погиб в Афганистане после столкновения его БТРа с машиной смертника.
Владимир Анисимов похоронен с воинскими почестями на Котельниковском кладбище. Он посмертно награжден орденом Красной Звезды, медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» и знаком «Воин-интернационалист».
Всероссийский образовательный проект «Парта героя» является частью программы «Новая школа», благодаря которой дети знакомятся с подвигами земляков.
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