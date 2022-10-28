Музеи при комплексах переработки отходов в Подмосковье пополнились новыми экспонатами | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 17:26 Музеи при комплексах переработки отходов в Подмосковье пополнились новыми экспонатами

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Коллекции музеев КПО «Восток» и «Нева» в октябре пополнились новыми экспонатами. Среди них — пейджеры, фотоаппараты, советские настольные часы и украшения. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья.

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В собрание настольных часов в музее КПО «Восток» вошли часы «Весна», механические настольные часы «Маяк» в хрустальном корпусе, а также часы «Хозяйка Медной горы» Уральского часового завода.

Всего за два года работы музея КПО «Восток» в коллекцию вошло 386 экземпляров. Посетители могут увидеть целые коллекции фотоаппаратов, мечей, «оскаров» и кухонных принадлежностей.

На сортировочной линии КПО «Нева» в октябре были обнаружены советская любительская кинокамера «Лада» с надписью «Сделано в СССР» и пейджер. Музей открылся на КПО «Нева» в августе 2022 года, здесь собрано уже 25 экспонатов.

«То, что с 2019 года более восьми миллионов тонн отходов не попало в захоронение, стало возможным не только при поддержке со стороны президента, правительства Российской Федерации, руководства Московской области, но и во многом благодаря усилиям всех жителей Подмосковья, которые верят в реформу и разделяют отходы», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В музеи при комплексах переработки отходов в Подмосковье регулярно с экскурсиями приезжают школьники, студенты, представители экологических и общественных организаций.

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