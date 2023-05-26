Подмосковье 26 мая 2023, 10:39 Музеи компании «РТ-Инвест» собрали 500 уникальных экспонатов с сортировочных линий в Подмосковье

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Комплексы по переработке отходов «РТ-Инвест» доставили 500 экспонатов в музей Trash Art. Среди экспонатов только самые интересные находки, обнаруженные на сортировочных линиях КПО, например раритетные часы, редкие книги или музыкальные инструменты.

Музеи Trash Art находятся на территории комплексов по переработки отходов. На данный момент больше всего экспонатов обнаружили на каширском КПО «Дон» — 213 находок. В музее представлено много музыкальных инструментов, а также раритетная немецкая фотокамера Zeiss Ikon Ikonta. Отмечается, что экспонат находится в рабочем состоянии.

На комплексе «Север» в Сергиево-Посадском округе собрано 120 находок. Среди необычных экспонатов — настольный бюст Петра I, старинные утюги и редкие книги. В музее находится множество радиотехники, есть даже микрофон «Октава» МД-41. Он был выпущен в 1958 году в Туле.

Музей комплекса «Храброво» в Можайском округе состоит из 100 экспонатов — фотоаппаратов, книг и холодного оружия.

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