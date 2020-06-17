17 июня 2020, 20:47
Мусор с автотрассы М9 «Балтия» убрали
Сейчас на 28-м километре Новорижского шоссе чисто — о том, что пару дней назад здесь была гора мусора, совсем ничего не напоминает. Испекторами Госадмтехнадзора в отношении нарушителя было возбуждено административное дело.
Изначально о свалке сообщили жители ЖК «Новорижский», они же провели первое расследование, и в куче обломков обнаружили документы — планы застройки на соседней Рублевке, заказчиком которой упоминается ГБУ «Управление материально-технического и санаторного обеспечения».
Нарушителя установили быстро, но им оказалось не ГБУ, а частная компания «Ланит-интеграция». Уже на следующий день здесь приступили к уборке.
Но только уборкой компания не отделается — полагается и штраф. Для юридического лица он составляет от ста до 250 тысяч рублей.