Мусор с автотрассы М9 «Балтия» убрали

Источник фото: телеканал «360»

Изначально о свалке сообщили жители ЖК «Новорижский», они же провели первое расследование, и в куче обломков обнаружили документы — планы застройки на соседней Рублевке, заказчиком которой упоминается ГБУ «Управление материально-технического и санаторного обеспечения».

Нарушителя установили быстро, но им оказалось не ГБУ, а частная компания «Ланит-интеграция». Уже на следующий день здесь приступили к уборке.

Источник фото: телеканал «360»

Но только уборкой компания не отделается — полагается и штраф. Для юридического лица он составляет от ста до 250 тысяч рублей.