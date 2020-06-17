17 июня 2020, 17:19
Свалку строительных и коммунальных отходов на автотрассе М9 «Балтия» ликвидируют
На прошедшей неделе инспекторы Госадмтехнадзора Московской области выявили несанкционированную свалку твердых коммунальных и строительных отходов на 28-м километре автодороги М9 «Балтия» в городском округе Красногорск. В ходе проверки было установлено юрлицо, производившее сброс мусора, которое является подрядчиком строительной фирмы. Госадмтехнадзор выдал предписание устранить свалку в кратчайшие сроки.
«Вблизи автозаправочной станции „ТрансАЗС“ была выявлена свалка бытовых и строительных отходов. В ходе выяснения обстоятельств совершения административного правонарушения установлено юридическое лицо, непосредственно производившее сброс мусора, которое является подрядчиком строительной организации», — сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.
Он добавил, что в отношении нарушителя возбудили административное дело и выдали предписание ликвидировать свалку до 17 июня 2020 года.