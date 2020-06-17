Свалку строительных и коммунальных отходов на автотрассе М9 «Балтия» ликвидируют

«Вблизи автозаправочной станции „ТрансАЗС“ была выявлена свалка бытовых и строительных отходов. В ходе выяснения обстоятельств совершения административного правонарушения установлено юридическое лицо, непосредственно производившее сброс мусора, которое является подрядчиком строительной организации», — сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что в отношении нарушителя возбудили административное дело и выдали предписание ликвидировать свалку до 17 июня 2020 года.