Подмосковье 27 марта 2024, 23:07 Муниципальный форум «Управдом» проведут в Ступине 28 марта Министерство территориальной политики МО

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Муниципальный форум «Управдом» проведут в Ступине 28 марта в 16:00. Мероприятие пройдет в здании окружной администрации на улице Андропова, 43а/2.

В ходе форума участники обсудят вопросы газовой безопасности, подготовки жилищного фонда к весенне-летнему периоду и другие аспекты в сфере ЖКХ.

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Кроме того, отдельное внимание уделят вопросам сроков и качества уборки, а также благоустройству территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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