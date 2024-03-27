27 марта 2024, 23:07
Муниципальный форум «Управдом» проведут в Ступине 28 марта
Муниципальный форум «Управдом» проведут в Ступине 28 марта в 16:00. Мероприятие пройдет в здании окружной администрации на улице Андропова, 43а/2.
В ходе форума участники обсудят вопросы газовой безопасности, подготовки жилищного фонда к весенне-летнему периоду и другие аспекты в сфере ЖКХ.
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Кроме того, отдельное внимание уделят вопросам сроков и качества уборки, а также благоустройству территорий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Ступино
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