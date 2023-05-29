29 мая 2023, 16:36
Муниципальное родительское собрание о безопасности детей на каникулах прошло в Солнечногорске
Муниципальное родительское собрание провели в школе № 4 в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске. Родителями рассказали о важности обеспечения безопасности детей во время летних каникул.
О детской безопасности рассказали сотрудники правоохранительных органов, отдела по делам несовершеннолетних, ГИБДД, МЧС и управления образования. Родителям напомнили о профилактике травматизма, мерах пожарной безопасности и безопасности на воде, важности соблюдения правил дорожного движения при передвижении на велосипедах и скутерах.
«Основная цель таких родительских собраний — напомнить и сформировать у родителей знания основных правил безопасности и чувство ответственности за своего ребенка», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.
Также родителям рассказали о работе лагерей отдыха в школах Солнечногорска.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей участников СВО.
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