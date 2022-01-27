В Подмосковье появится единый областной расчетный центр, в него интегрируют муниципалитеты и управляющие компании. Это позволит ограничить рост тарифов. Об этом объявил губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям.

«В платежке должно быть все прозрачно, все понятно», — подчеркнул он.

Важно, чтобы человек понимал, что все, что ему начислено, соответствует тому, что он потребляет.

«Наша задача — дальше сделать так, чтобы единый расчетно-кассовый центр нам нужен был не для прозрачных платежек, а уже для другой, более сложной задачи. И эта задача — как раз те льготы, выплаты, которые положены человеку. Вот это первое, что касается задвоения платежек управляющих компаний», — заявил Воробьев.

По его словам, это сложная тема, но ее должны закрыть в максимально короткие сроки.

Ранее депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил правительству ограничить повышение платежей за коммунальные услуги и расходы граждан на них до конца пандемии.