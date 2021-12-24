В колоннаде музея-усадьбы «Архангельское» открыли мультимедийную экспозицию, которая познакомит гостей с историей зданий усадьбы. Сейчас парк открыт для посетителей, но главный дворец находится на реставрации.

В выставку включили все объекты усадьбы, рассказала заведующая сектором экспозиций и выставок музея-усадьбы Наталья Кудрявцева.

Источник фото: телеканал «360»

«С помощью мониторов можно их подробнее изучить. Указатель на мониторе показывает дорожку к этому объекту, здесь еще есть историческая информация. Макет можно изучать втроем одновременно», — уточнила она.

На интерактивных экранах можно увидеть, как выглядит усадьба летом и зимой, познакомиться с ее историей, владельцами и зданиями.

Колоннада, в которой расположилась экспозиция, стала последним масштабным строением. Усыпальницу возвели в связи с смертью старшего сына Юсуповых Николая. Строили несколько лет, но в итоге она так и не использовалась по назначению. В годы революции владельцы усадьбы покинули Россию.

Источник фото: телеканал «360»

В каталоге архитектурной графики, созданном музеем, собрали все чертежи построек начала XIX века. У владельца усадьбы — князя Юсупова — была к каталогам особая страсть.

«Мы знаем, что у него был каталог коллекции живописи, скульптуры. И вот завершающим этапом стало создание каталога архитектурной графики», — пояснила автор каталога, хранитель живописи и графики музея-усадьбы «Архангельское» Марина Краснобаева.

Источник фото: телеканал «360»

Для его составления использовали не оригиналы, а копии чертежей — помощники архитекторов специально их создали. В тираж печатное издание выпустили только спустя пару столетий. Некоторые постройки не сохранились, но о них можно узнать в представленном сейчас сборнике. Над ним в течение пяти лет трудились сотрудники музея.

В каталог вошли 139 предметов. Не только чертежи архитектурных строений, но и земельные планы. Они показывают, как выглядел дворцово-парковый ансамбль в XIX веке.