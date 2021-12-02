Более 800 тысяч туристов побывали в Красногорске с начала года

Красногорск привлек более 800 тысяч туристов с января. Это неформальный центр Подмосковья. Сам город расположен в западной части области, а появился он еще в 1932 году.

Музей-усадьба «Архангельское» в Красногорске

В комитете по туризму Подмосковья подчеркнули, что летом в Красногорске побывали около 685 тысяч путешественников.

Музей-усадьба «Архангельское» — одно из самых знаковых мест этого городского округа. Ее называют подмосковным Версалем.

В усадьбе с начала года побывали более 550 тысяч человек. У этого места богатая история — архитектурный ансамбль был известен еще в XVI веке.

Еще одно место, которое привлекает в Красногорск туристов, — Музей техники Вадима Задорожного. Это один из крупнейших в Европе и самый большой в России частный музей раритетной техники.

С января Московскую область посетили не менее 11 миллионов туристов. Особо популярными городами стали Сергиев Посад, Зарайск, Коломна, Истра, Серпухов, Одинцово и другие.