Подмосковье 02 августа 2023, 13:16 МЦД-4 запустят в Балашихе в сентябре пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Читать 360tv в

Готовность станций будущего МЦД-4 проверили в Балашихе. Строительство идет хорошими темпами. Открыть линию планируют в сентябре.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков, глава городского округа Балашиха Сергей Юров и руководство Московской железной дороги оценили работы на объекте.

Реклама

«В сентябре планируем открыть МЦД-4. Это повысит транспортную доступность. Строительство идет хорошими темпами. Мы со своей стороны создаем все необходимые условия», — сказал Сергей Юров.

МЦД-4 в Балашихе будет включать пять станций: Железнодорожную, Ольгино, Кучино, Салтыковскую и Никольскую. На станции Ольгино уже возвели павильон, установили лестницы и эскалаторы, помещение для касс, навес над платформой, вывески и турникеты.

Монтаж павильона начался на станции Железнодорожная. В августе там начнут работу две новые платформы и частично мост-конкорс. Пока жители используют для перехода с привокзальной площади на Лесопарковую улицу транзитный мост. Закончить все работы планируют к 2025 году.

МЦД-4 пройдет от Апрелевки до микрорайона Железнодорожный через Москву и соединит семь центральных московских вокзалов. Закончить все работы планируют к 2025 году.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в регионе рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Уже с сентября перерывы между электричками сократятся с 20 до шести минут.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».