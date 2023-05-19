Подмосковье 19 мая 2023, 12:45 Можайск стал лидером Подмосковья по чистоте внутриквартальных проездов в апреле

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Главное управление содержания территорий в Подмосковье продолжает проверять чистоту в городских округах региона. Лидером в апреле по чистоте внутриквартальных проездов стал Можайск.

«Есть лидеры по отдельным категориям. Можайский сдал 100% внутриквартальных проездов, а Мытищи — 84%, но дворовые и общественные пространства необходимо подтянуть обоим муниципалитетам», — рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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ГУСТ проверяет округа по специальному чек-листу. Он включает отсутствие открытых люков и колодцев, аварийных или сломанных элементов на детских площадках, наличие чистого песка в песочницах, санитарное состояние и отсутствие повреждений на мусорной площадке и другие критерии.

«Есть те городские округа, которые постарались в апреле и сдают пространства инспекторам с опережением. По-прежнему в лидерах Зарайск — 58% территорий принято, Серебряные Пруды — 75%, Власиха — 56%, а также подтянулся Чехов — 43%», — сообщила Аипова.

По ее словам, есть и отстающие. Среди них Долгопрудный, Электросталь, Черноголовка, Химки, Подольск и Бронницы.

Министр добавила, что инспекторы отслеживают ямочный ремонт, так как сроки исполнения первой волны — до 30 июня.

Ранее Аипова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что число обращений по вопросам чистоты и благоустройства в Подмосковье сократилось в мае на 23%.

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