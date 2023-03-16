Подмосковье 16 марта 2023, 13:01 Можайск проверили на готовность к пожароопасному периоду пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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В Московской области стартовали проверки округов на готовность к пожароопасному периоду. Первым муниципалитетом, где прошел рейд, стал Можайск. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.

Проверки проводят специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы. Они относятся к Министерству ЖКХ региона.

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Во время рейда по Можайскому городскому округу прослушали доклады представителей ГУ МЧС России по Московской области и округа. После этого специалистам продемонстрировали водоподвозящую технику.

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«В случае необходимости специализированная техника привлекается к поддержанию уровня воды в гидротехнических сооружениях системы обводнения торфяников и участвует в подвозе воды для тушения возгораний», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Он подчеркнул, что во время проверки удалось актуализировать реестр водоподвозящей техники Можайского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году во всех домах городского округа Восход капитально отремонтируют инженерные коммуникации.

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