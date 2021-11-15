Новая велодорожка появилась на Павшинском мосту в Красногорске

На Павшинском мосту в Красногорске появилась дорожка для велосипедистов. Теперь по ней ежедневно проезжают больше двух тысяч человек: люди на электросамокатах и велосипедах добираются до метро Мякинино и обратно.

Велоразметка на мосту — это совместный проект Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области с компаниями самокатшеринга Urent, Whoosh и MATUR.city. Ширина новой велодорожки составляет 1,75 метра, длина — больше 420 метров. Разметка покрыта цветным защитным составом «Брит» от производителя «Газпромнефть — Битумные материалы».

Чтобы сделать проезд на велосипедах и самокатах максимально безопасным, было решено обустроить дорожку посередине моста. Все работы по устройству зоны для велосипедистов завершили в течение осени, чтобы ездить по мосту можно было круглый год.

Однако в Минтрансе Московской области напомнили жителям, что при сильном дожде, снегопаде или морозах ездить на электросамокатах или велосипедах не рекомендуется. В таких погодных условиях езда может быть опасной.

Ранее велодорожки решено было оборудовать в Томилинском лесопарке в Дзержинском. При этом власти учли мнение местных жителей, которые попросили в том числе и о новых детских площадках.