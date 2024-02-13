Подмосковье 13 февраля 2024, 14:28 «Мострансавто» предложит рабочие места выпускникам транспортных техникумов из Архангельска Минтранс Подмосковья

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Компания «Мострансавто» подписала соглашение о сотрудничестве с Котласским электромеханическим и Котласским транспортным техникумами, а также с технологическим колледжем Императора Петра I. Успешных выпускников этих учебных заведений Архангельской области пригласят на работу в Подмосковье.

Рабочие встречи с преподавателями и студентами провели заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Олег Бурцев и директор по персоналу «Мострансавто» Сергей Калафат.

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Выпускникам из Архангельска рассказали о вакансиях и условиях труда в Подмосковье. Кроме водителей автобусов, в «Мострансавто» ждут специалистов по узким направлениям. Компания готова предложить работу с хорошей заработной платой и социальными гарантиями.

Теперь в архангельских техникумах будут размещать информацию об актуальных вакансиях «Мострансавто», конкурсах, семинарах, спортивных и культурных мероприятиях компании.

Реализация кадровой стратегии по набору водителей автобусов продолжается в Подмосковье. В Минтрансе региона рассказали, что в дальнейшем планируется активно взаимодействовать с кадровыми агентствами Архангельской области.

Важные направления развития в области транспорта губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с сотрудниками и руководителями «Мострансавто». По словам главы региона, отрасль будут развивать в нескольких направлениях. Одно из них — модернизация автобаз.

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