Подмосковье 08 февраля 2024, 17:34 Андрей Воробьев: «Мострансавто» наберет еще тысячу водителей и 300 слесарей Пресс-служба губернатора Московской области

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Качество транспортных услуг повысят в Подмосковье. Для сотрудников сферы улучшат условия труда и введут меры поддержки, а «Мострансавто» наберет еще более тысячи новых водителей и слесарей. Важные направления развития в области транспорта губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с сотрудниками и руководителями «Мострансавто» в Истре.

По словам главы региона, транспортную сферу будут развивать в нескольких направлениях. Одно из них — модернизация автобаз. Туда поставят новое и приведут в порядок старое оборудование.

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«Мы уже подбираем земельные участки под расширение стоянок там, где это необходимо. В этом году заменим 14 автоматических моек, еще 24 отремонтируем. Также реконструируем котельные, которые питают автобазы и общежития, где живут наши специалисты», — сказал Воробьев.

Кроме того, «Мострансавто» наберет на работу новых специалистов. Сейчас компании требуются около тысячи водителей и 300 слесарей. Для привлечения кадров введут меры поддержки: подъемные выплаты в размере 10 тысяч рублей в течение трех месяцев, программу «Приведи друга», бесплатное общежитие и обучение.

Пресс-служба губернатора Московской области

Для иногородних сотрудников улучшат условия проживания. Для этого будут искать подходящие помещения, где они смогут с комфортом отдыхать после рабочего дня.

Еще одна мера поддержки — программа «Карьерный путь» для студентов колледжей. По ней ребята смогут проходить практику в филиалах компании, а затем — получить работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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