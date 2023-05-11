11 мая 2023, 23:06
Мострансавто подготовил автобусы для детей в период каникул
Подмосковный перевозчик Мострансавто подготовил автобусы для проезда детей в период каникул. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.
Специалисты провели работы по обслуживанию ходовой части транспорта, систем кондиционирования и вентиляции. Также сотрудники устранили внешние повреждения, обновили покрышки, проверили ремни безопасности и провели мойку салонов.
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Водителям, которые будут перевозить детей, проводят инструктаж о соблюдении правил дорожного движения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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