«Мострансавто» организовало бесплатные шаттлы до фестиваля джаза в Горках Ленинских

Международные «Джазовые сезоны» пройдут 20 и 21 августа и соберут лучших джазовых музыкантов России и зарубежья. Удобно добраться до фестиваля и обратно поможет «Мострансавто».

Специально к этому мероприятию в «Мострансавто» организовали четыре бесплатных шаттла, которые будут курсировать от станции метро «Домодедовская» до остановки «Дом-музей Ленина» в Горках Ленинских. Большие автобусы выйдут на маршрут в 13:00 и будут ходить до 22:30 в субботу и воскресенье.

Кроме того доехать до «Джазовых сезонов» можно на четырех региональных маршрутах компании «Ранд-Транс». Автобусы следуют до остановок «Дом-музей Ленина» (маршрут № 24 Видное — станция Ленинская) и «Экспериментальная база» (маршруты № 27 станция Ленинская — Мещерино, № 439 Горки Ленинские — метро «Домодедовская» и № 23 станция Домодедово — Мещерино — Семивраги — станция Домодедово). Оплатить проезд можно с помощью бесконтактных банковских карт, картами «Стрелка» и «Тройка».

Фестиваль джазовой музыки пройдет при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Об этом и других событиях можно более подробно узнать на сайте welcome.mosreg.ru. Ранее губернатор Андрей Воробьев посоветовал внимательно следить за этим ресурсом.